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Фанаты "Манчестер Юнайтед" напали на дом вице-президента клуба

Фанаты "Манчестер Юнайтед" напали на дом вице-президента клуба - Фото
Эд Вудворд слева (Фото: ЕРА/Peter Powell)
29.01.2020, 12:14

В клубе угрожают дать запрет на посещение всех матчей клуба любому, кто будет признан виновным в совершении преступления

В ночь на 29 января группа фанатов британского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" напали на дом вице-президента клуба Эва Вудворда, закидав жилище файерами и дымовыми шашками. Об этом сообщает The Guardian

Издание сообщает, что Вудворда и его семьи во время нападения не было дома.

Позже в интернете появилось короткое видео нападения, которое сопровождалось подписью: "Эд Вудворд должен умереть".

Видео: YouTube/Steve O'Boyle.

В заявлении МЮ сказано, что любой, кого признают виновным в совершении преступления, получит пожизненный запрет на посещение всех матчей клуба и будет привлечен к ответственности в суде.

Болельщики футбольного клуба недовольны работой Вудворда.

  • 18 декабря 2019 года сообщалось, что под Киевом футбольные хулиганы разгромили вагон электрички.

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