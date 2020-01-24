Футбольные фанаты испытывают опасные уровни стресса - ученые

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Исследователи из Оксфордского университета пришли к выводу, что преданные фанаты футбола испытывают такой интенсивный физический стресс во время просмотра матча с участием своей команды, что могут подвергнуться риску сердечного приступа. Об этом пишет ВВС.

Ученые исследовали слюну 40 бразильских фанатов во время исторического поражения их команды от сборной Германии в полуфинале чемпионата мира 2014 года. Уровень кортизола был значительно повышен.

Длительно высокий уровень кортизола может привести к сужению кровеносных сосудов, повышению кровяного давления, повреждению сердца. Повышенный уровень кортизола может также вызвать у людей чувство опасности или тревоги.

Предыдущее исследование показало увеличение сердечных приступов среди болельщиков в дни важных матчей.

Матч между сборными Бразилии и Германии, который проходил в Бразилии и закончился со счетом 1-7, признан самым напряженным в чемпионате.

Доктор Марта Ньюсон предложила стадионам затемнять свет и включать успокаивающую музыку после матчей.

"Клубы могут предлагать обследования сердца или другие меры для поддержания здоровья преданных фанатов, которые подвергаются наибольшему риску во время игры", - сказала она.

Ранее британские ученые установили, что удары головой по футбольному мячу приводят к мозговым нарушениям, а со временем - к развитию деменции.