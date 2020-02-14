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"Манчестер Сити" исключили из Лиги чемпионов на два сезона

"Манчестер Сити" исключили из Лиги чемпионов на два сезона - Фото
Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола (фото - ЕРА)
14.02.2020, 22:05

"Манчестер Сити" признан виновным в нарушении fair-play

Судебная палата органа финансового контроля (CFCB) признала футбольный клуб "Манчестер Сити" виновным в нарушении финансового фэйр-плей и постановила, что он должен быть исключен из розыгрышей Лиги чемпионов на следующие два сезона. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Также клуб должен заплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

Судебная палата установила, что Сити завышал спонсорские доходы в своих счетах и в информации о безубыточности, которую представлял в УЕФА в 2012 и 2016 гг.

Решение Судебной палаты может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS). Если клуб воспользуется этим правом, полное аргументированное решение Судебной палаты не будет опубликовано до публикации окончательного решения CAS.

24 января The Guardian написал, что Сити могут исключить из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового fair-play (ФФП). Отмечается, что горожане понесли убытки в €180 млн за период 2012 и 2013 годов. При этом максимальный лимит был €45 млн.

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