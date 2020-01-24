"Манчестер Сити" могут исключить из Лиги чемпионов – The Guardian

Манчестер Сити (фото - ЕРА)

Английский футбольный клуб "Манчестер" Сити могут исключить из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового fair-play (ФФП). Об этом говорится в расследовании The Guardian.

Отмечается, что горожане понесли убытки в €180 млн за период 2012 и 2013 годов. При этом максимальный лимит был €45 млн.

Также клуб могут обвинить в неверной подаче финансовой отчетности за 2014 год. Тогда с целью выравнивания платежного баланса часть спонсорских контрактов клуб заключил с компаниями, которые де-факто контролирует президент клуба шейх Мансур, хотя технически с ними и не связан.

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В палате расследований Финансового контрольного органа UEFA считают, что такая отчетность вводит в заблуждение, и рекомендуют на год дисквалифицировать "Ман Сити". Это может произойти, если к таким же выводам придет орган в целом.

В клубе сейчас все обвинения отрицают и заявляют, что не нарушали установленных UEFA правил.

В мае о возможном исключении "Ман Ситии" из еврокубков сообщал The New York Times.

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