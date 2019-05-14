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14.05.2019, 10:30

Футбол. "Манчестер Сити" могут исключить из еврокубков

Футбол. "Манчестер Сити" могут исключить из еврокубков - Фото
Фото: Facebook "Манчестер Сити"

УЕФА может исключить "Манчестер Сити" из еврокубков за финансовые нарушения

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УЕФА может не допустить "Манчестер Сити" к участию в Лиге чемпионов. Об этом пишет The New York Times.

Клуб подозревают в том, что он предоставил недостоверную информацию при разбирательстве в 2014 году, связанном с финансовым фэйр-плей. Кроме того, МС, возможно, дал ложную информацию о размерах спонсорских соглашений.

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УЕФА уже наказывал клуб за нарушения финансовых ограничений на 49 млн фунтов стерлингов, сократил заявку на Лигу чемпионов и ввел ограничение на трансферные траты на два сезона.

Пока неясно, введут ли запрет уже в следующем сезоне или в сезоне-2020/21.

"Манчестер Сити" отвергает обвинения в свой адрес.

Напомним, клуб стал чемпионом Англии 12 мая.

Украинский защитник Александр Зинченко в очередной раз вышел в старте и помог своей команде выиграть последний матч чемпионата.

МС опередил "Ливерпуль" на 1 очко. Третье место в турнирной сетке занял "Челси", еще одно место в Лиге чемпионов получил "Тоттенхэм".

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Теги: футбол, Лига чемпионов, уефа, манчестер сити
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