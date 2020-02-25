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Футбол. УЕФА на год отстранил Беседина за нарушение антидопинговых правил

Футбол. УЕФА на год отстранил Беседина за нарушение антидопинговых правил - Фото
Виктор Цыганков (слева) и Артем Беседин (справа) (фото - пресс-служба ФК Динамо Киев)
25.02.2020, 16:50

Форвард киевского "Динамо" был временно отстранен от участия в соревнованиях с 19 декабря 2019 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на год отстранил форварда киевского "Динамо" Артема Беседина за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо"

В клубе предполагают, что "УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба, установив, что в действиях Беседина нет существенной вины".

Беседина временно отстранили еще 19 декабря 2019 года. В клубе заявили, что они примут решение об обжаловании решения УЕФА после того, как ознакомятся с полным текстом документа. 

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Владислав Сердюк
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