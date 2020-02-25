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УЕФА: Распространение коронавируса ставит под угрозу Евро-2020 - СМИ

УЕФА: Распространение коронавируса ставит под угрозу Евро-2020 - СМИ - Фото
Фото: скриншот видео
25.02.2020, 16:51

Старт Евро-2020 запланирован на 12 июня

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) очень обеспокоен ситуацией относительно возможного распространения заболевания коронавирусом COVID-19 в странах Европы. Об этом сообщает Champion.com.ua со ссылкой на собственные источники.

Пока в Союзе европейских футбольных ассоциаций не рассматривали вариант с отменой или переносом Евро-2020. "Но, если эпидемия будет распространяться другими странами Европы, у организаторов не останется другого выбора", - отмечается в сообщении.

В истории УЕФА еще не было прецедентов, когда отменялись чемпионаты Европы. В этом случае недополученные прибыли УЕФА составят сотни миллионов евро.

Старт Евро-2020 запланирован на 12 июня. Чемпионат будет проходит в разных городах по всей Европе.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНРначалась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • По состоянию на 24 февраля, в Италии умерли уже шесть человек, инфицированных коронавирусом.

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Арина Толина
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