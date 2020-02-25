Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирусы не боятся -20°, чувствительны к термообработке. МОЗ дает советы

Коронавирусы не боятся -20°, чувствительны к термообработке. МОЗ дает советы - Фото
Иллюстративное фото: Shepherd Zhou/ЕРА
25.02.2020, 15:48

В Минздраве предупредили, что следует избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус, который вызывает заболевание COVID-19 называется SARS-CoV-2, при этом коронавирусы при температуре -20 градусов могут выживать до двух лет, но они чувствительны к термической обработке. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Исследования, проведенные на SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет.

При температуре охлаждения +4 градусов MERS-CoV может оставаться жизнеспособным до 72 часов.

Читайте также: Есть четкий план действий на случай обнаружения коронавируса в Украине – Кабмин

"Современные данные о других штаммах коронавирусов показывают, что, хотя коронавирусы стабильны при низких и замораживающих температурах в течение определенного периода, гигиена пищевых продуктов и соответствующие методы обеспечения безопасности пищевых продуктов могут предотвратить их передачу через продукты питания", - подчеркнули в пресс-службе.

В Минздраве уточнили, что коронавирусы являются термолабильными, это означает, что они чувствительны к температуре приготовления +70 градусов.

"Поэтому следует избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, сырым молоком или сырыми органами животных следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырой пищи", - объяснили в пресс-службе.

В Минздраве напомнили, что для профилактики заболевания коронавирусной инфекции COVID -19 следует соблюдать рекомендации: часто мыть руки или обрабатывать дезинфицирующими средствами; при кашле и чихании прикрывать рот и нос бумажной платком; избегать тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель; не есть сырым или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения.

  • Инфекционисты вместе с полицией в оперативном режиме пытаются выяснить, как в Италию попал коронавирус COVID-19, после чего в провинциях Ломбардия и Венето началась его вспышка.
  • По состоянию на 24 февраля в Италии от COVID-19 умерли шесть человек.
  • LIGA.net ведет хронику борьбы с коронавирусом.

Читайте также: "О пандемии речь не идет". ВОЗ сосредоточена на сдерживании вспышки коронавируса

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
минздрав советы коронавирус COVID-19 термообработка
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 