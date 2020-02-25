Коронавирусы не боятся -20°, чувствительны к термообработке. МОЗ дает советы

Иллюстративное фото: Shepherd Zhou/ЕРА

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус, который вызывает заболевание COVID-19 называется SARS-CoV-2, при этом коронавирусы при температуре -20 градусов могут выживать до двух лет, но они чувствительны к термической обработке. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Исследования, проведенные на SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет.

При температуре охлаждения +4 градусов MERS-CoV может оставаться жизнеспособным до 72 часов.

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"Современные данные о других штаммах коронавирусов показывают, что, хотя коронавирусы стабильны при низких и замораживающих температурах в течение определенного периода, гигиена пищевых продуктов и соответствующие методы обеспечения безопасности пищевых продуктов могут предотвратить их передачу через продукты питания", - подчеркнули в пресс-службе.

В Минздраве уточнили, что коронавирусы являются термолабильными, это означает, что они чувствительны к температуре приготовления +70 градусов.

"Поэтому следует избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, сырым молоком или сырыми органами животных следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырой пищи", - объяснили в пресс-службе.

В Минздраве напомнили, что для профилактики заболевания коронавирусной инфекции COVID -19 следует соблюдать рекомендации: часто мыть руки или обрабатывать дезинфицирующими средствами; при кашле и чихании прикрывать рот и нос бумажной платком; избегать тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель; не есть сырым или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения.

Инфекционисты вместе с полицией в оперативном режиме пытаются выяснить , как в Италию попал коронавирус COVID-19, после чего в провинциях Ломбардия и Венето началась его вспышка.

По состоянию на 24 февраля в Италии от COVID-19 умерли шесть человек.

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