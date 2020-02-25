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Нашли корнавирус. В Испании закрыли на карантин отель: в изоляции 1000 человек

Нашли корнавирус. В Испании закрыли на карантин отель: в изоляции 1000 человек - Фото
Playa Jardin, Тенерифе, Канарские острова, Испания (фото - depositphotos.com)
25.02.2020, 12:47

У постояльца из Италии зафиксировали коронавирус COVID-19. 1000 человек оказались на карантине в отеле на Канарах

Отель в городе Тенерифе на Канарских островах, где сейчас находятся около 1000 человек, закрыли на карантин после того, как коронавирус COVID-19 зафиксировали у постояльца, который прибыл из Италии. Об этом пишет Euronews.

Сообщается, что зараженный работал доктором. Сейчас он помещен в инфекционную клинику, а его пробы отправлены для повторного анализа в Мадрид.

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Это третий случай фиксации COVID-19 в Испании и второй на Канарах, которые находятся примерно в 100 километрах к западу от африканского побережья.

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Марк Сировой
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Тенерифе изоляция отель карантин коронавирус COVID-19 канары канарские острова
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