Нашли корнавирус. В Испании закрыли на карантин отель: в изоляции 1000 человек

Playa Jardin, Тенерифе, Канарские острова, Испания (фото - depositphotos.com)

Отель в городе Тенерифе на Канарских островах, где сейчас находятся около 1000 человек, закрыли на карантин после того, как коронавирус COVID-19 зафиксировали у постояльца, который прибыл из Италии. Об этом пишет Euronews.

Сообщается, что зараженный работал доктором. Сейчас он помещен в инфекционную клинику, а его пробы отправлены для повторного анализа в Мадрид.

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Это третий случай фиксации COVID-19 в Испании и второй на Канарах, которые находятся примерно в 100 километрах к западу от африканского побережья.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса На 25 февраля подтверждено 80 147 случаев заболевания коронавирусом. От болезни умерли 2 699 человек, выздоровели - 27 657. COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

В ВОЗ заявляют, что пик эпидемии прошел - и распространение вируса можно сдержать. В то же время вспышка вируса наблюдается в Италии.

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