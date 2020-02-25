Нашли корнавирус. В Испании закрыли на карантин отель: в изоляции 1000 человек

Отель в городе Тенерифе на Канарских островах, где сейчас находятся около 1000 человек, закрыли на карантин после того, как коронавирус COVID-19 зафиксировали у постояльца, который прибыл из Италии. Об этом пишет Euronews.
Сообщается, что зараженный работал доктором. Сейчас он помещен в инфекционную клинику, а его пробы отправлены для повторного анализа в Мадрид.
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Это третий случай фиксации COVID-19 в Испании и второй на Канарах, которые находятся примерно в 100 километрах к западу от африканского побережья.
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