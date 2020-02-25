Вылечили. Во Франции больше нет зараженных коронавирусом COVID-19

Во Франции больше неn пациентов, госпитализированных с коронавирусом, COVID-19 не распространяется по стране. Об этом заявил министр здравоохранения Оливье Веран, передает BFMTV.
"На территории Франции больше нет распространения вируса. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечен. Он уже незаразен, он вернулся домой", - сказал министр.
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По данным Университета Хопкинса, во Франции было зафиксировано 12 случаев заражения. Фатальным стал лишь один – скончался 80-летний турист из Китая.
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