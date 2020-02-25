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Вылечили. Во Франции больше нет зараженных коронавирусом COVID-19

Вылечили. Во Франции больше нет зараженных коронавирусом COVID-19 - Фото
Оливье Веран, министр здравоохранения Франции (фото - ЕРА)
25.02.2020, 09:27

Во Франции вылечили зараженных коронавирусом COVID-19. Последнего пациента выписали из больницы Лиона

Во Франции больше неn пациентов, госпитализированных с коронавирусом, COVID-19 не распространяется по стране. Об этом заявил министр здравоохранения Оливье Веран, передает BFMTV.

"На территории Франции больше нет распространения вируса. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечен. Он уже незаразен, он вернулся домой", - сказал министр.

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По данным Университета Хопкинса, во Франции было зафиксировано 12 случаев заражения. Фатальным стал лишь один – скончался 80-летний турист из Китая.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа. На 25 февраля подтверждено 80 147 случаев заболевания коронавирусом. От болезни умерли 2 699 человек, выздоровели - 27 657.
  • В ВОЗ заявляют, что пик эпидемии прошел - и распространение вируса можно сдержать. 

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Марк Сировой
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