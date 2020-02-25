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Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден, болезнь можно сдержать - ВОЗ

Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден, болезнь можно сдержать - ВОЗ - Фото
Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Martial Trezzini/ЕРА)
25.02.2020, 06:50

Пик эпидемии коронавируса COVID-19 в Китае пришелся на 23 января - 2 февраля, темпы заражения снижаются, сообщил генеральный директор ВОЗ

Пик эпидемии коронавируса COVID-19 в Китае пришелся на период с 23 января по 2 февраля, с тех пор темпы заражения неуклонно снижаются, распространение вируса можно сдержать. Такие выводы представлены в докладе совместной миссии ВОЗ и Китая по результатам изучения ситуации в китайских провинциях, рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции в Женеве.

В докладе отмечается, что в ДНК коронавируса не произошло значимых изменений. Смертность среди заболевших в Ухане составила 2%-4%, за его пределами - 0,7%. Люди с легкой формой болезни выздоравливают в течение примерно двух недель, для тяжелой или критической формы период выздоровления составляет от трех до шести недель.

Также подчеркивается, что меры, принятые в Китае, предотвратили значительное количество возможных случаев заражения.

На 25 февраля подтверждено 80 147 случаев заболевания коронавирусом. От болезни умерли 2 699 человек, выздоровели - 27 657. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

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Денис Юдин
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коронавирус Тедрос Аданом Гебреисус COVID-19
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