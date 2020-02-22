Россия стоит за фейками о коронавирусе - AFP

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Тысячи связанных с Россией аккаунтов распространяли в Twitter, Facebook и Instagram фейковую информацию о вспышке коронавируса COVID-19. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в Госдепартаменте США.

Сообщается, что аккаунты, управляются людьми, а не ботами и связаны с российскими серверами. Практически в одно время они публикуют "почти идентичные" фейки на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках. Ранее с этих аккаунтов распространялась российская пропаганда о войне в Сирии, протестах "желтых жилетов" во Франции и массовых демонстрациях в Чили.

В последние недели в фейках утверждалось, что вирус – это якобы попытка США "вести экономическую войну с Китаем", биологическое оружие ЦРУ или попытка Запада запустить анти-китайскую риторику.

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Информационную кампанию РФ заметили 20 января, именно в это время российские медиа начали распространять анти-американскую риторику в контексте освещения эпидемии.

Чиновники США называют это классической компанией по дезинформации и проводят параллели с методами КГБ в 1980-х годах.

"Намерение России состоит в том, чтобы сеять раздор и подрывать институты и союзы США изнутри", - сказал Филипп Рикер, исполняющий обязанности помощника госсекретаря по Европе и Евразии.

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