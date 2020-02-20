Глава ХОГА: Эвакуированные из Уханя подавлены, они видят, как их принимают

Встреча эвакуированных из Уханя в аэропорту Харькова (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Эвакуированные из эпицентра вспышки коронавируса COVID-19 украинцы и граждане других стран подавлены из-за протестов в поселке Новые Санжары Полтавской области, куда их должны доставить для двухнедельной обсервации. Об этом в комментарии журналистам сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, передает UA:Харків.

"Конечно, люди подавлены. В первую очередь, они получают информацию о том, как их здесь принимают, а принимают не очень хорошо. Это обескураживает сейчас всех", - сказал он.

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Кучер заявил, что эвакуированные прошли уже двойную проверку на наличие коронавируса.

"Не дай Бог этот вирус там есть. Мы видим, как к таким людям относятся в других странах, где уже проявилась эта болезнь. А что происходит у нас? На мой взгляд, мы не должны допускать такого отношения к гражданам", - добавил он.

По словам Кучера, самолет и багаж пассажиров пройдет дезинфекцию. Их контакты с другими людьми будут под "жестким контролем".

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