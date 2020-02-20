Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Глава ХОГА: Эвакуированные из Уханя подавлены, они видят, как их принимают

Глава ХОГА: Эвакуированные из Уханя подавлены, они видят, как их принимают - Фото
Встреча эвакуированных из Уханя в аэропорту Харькова (Фото: пресс-служба ГПСУ)
20.02.2020, 15:25

По словам Кучера, люди, которых эвакуировали из Китая, находятся не в лучшем психологическом состоянии из-за протестов против их прибытия в санаторий

Эвакуированные из эпицентра вспышки коронавируса COVID-19 украинцы и граждане других стран подавлены из-за протестов в поселке Новые Санжары Полтавской области, куда их должны доставить для двухнедельной обсервации. Об этом в комментарии журналистам сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, передает UA:Харків.

"Конечно, люди подавлены. В первую очередь, они получают информацию о том, как их здесь принимают, а принимают не очень хорошо. Это обескураживает сейчас всех", - сказал он.

Смотрите также: С почты Минздрава рассылают поддельные письма о выявлении коронавируса в Украине

Кучер заявил, что эвакуированные прошли уже двойную проверку на наличие коронавируса.

"Не дай Бог этот вирус там есть. Мы видим, как к таким людям относятся в других странах, где уже проявилась эта болезнь. А что происходит у нас? На мой взгляд, мы не должны допускать такого отношения к гражданам", - добавил он.

По словам Кучера, самолет и багаж пассажиров пройдет дезинфекцию. Их контакты с другими людьми будут под "жестким контролем".

Читайте также: Страх и ненависть в Новых Санжарах. Пять ошибок власти, породивших панику

Еще по теме
Напишите нам
протест самолет эвакуация коронавирус COVID-19 Новые Санжары
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 