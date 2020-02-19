Украинка отказалась покидать Ухань без своей собаки: фото

Фото: instagram.com/nastyazinchenko

Гражданка Украины отказалась от эвакуации из китайского Уханя, так как ей не разрешили взять с собой ее собаку. Об этом Анастасия Зинченко написала в своем Instagram.

По ее словам, изначально украинское посольство в КНР отказало ей в эвакуации с собакой. Однако после огласки этой информации с девушкой якобы связались из посольства и разрешили взять питомца, но при условии, если она соберет необходимые документы о его соответствии санитарным нормам.

Зинченко рассказала, что сделала это, несмотря на все возникшие трудности, связанные с ограничениями в передвижении по Уханю. Сегодня утром девушка отправила документы в посольство Украины. Однако оттуда позвонили и сообщили, что она не может улететь из Китая с собакой.

"Уверяли, что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов, и они даже были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. То есть, посольство документы никуда не передало, а от своего лица мне отказали в эвакуации", - утверждает Зинченко.

Оставшись в Ухане, девушка, по ее словам, не может купить продукты питания. Она пишет, что китайские власти ввели новые правила, согласно которым люди могут выходить из своих домов только по пропускам. Полиция дала ей разрешение поехать в магазин, однако ее туда не пустили, потому что вход в магазин тоже по пропускам.

"Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь, что скоро все закончится и попаду домой с Мишей", - написала украинка.

Пока достоверно неизвестно, действительно ли украинское посольство отказало девушке в эвакуации с собакой. Однако ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявляла, что условия эвакуации животных из Уханя украинская сторона обеспечить не может, поэтому речь идет только о транспортировке людей.

LIGA.net обратилась в МИД Украины. Там пообещали проверить информацию об Анастасии Зинченко и предоставить свой комментарий.