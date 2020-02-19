Эвакуация из Уханя: на самолет не пустили четверых человек

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Эвакуация из Китая граждан Украины и нескольких иностранцев, за которыми вылетел самолет, проходит в штатном режиме. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Правительственный портал.

"Эвакуация проходит в штатном режиме. Правительство имеет четкий план и мы его выполняем. К приему людей готовы. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции", - сказал Ляшко.

По его словам, на этапе осмотра китайские медики не допустили на борт четверых человек – троих украинцев и одну иностранку. После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, дополнительно провели финальный осмотр.

Отмечается, что всего на самолет пустили 73 человека.

Также сообщается, что оставшиеся в Ухане находятся под наблюдением китайских врачей и поддерживают постоянную связь с консульской службой.

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