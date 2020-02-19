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Коронавирус. Более 2000 погибших, темпы заражения снижаются

Коронавирус. Более 2000 погибших, темпы заражения снижаются - Фото
Фото: Alex Plavevski/ЕРА
19.02.2020, 06:37

За пределами Китая подтверждено шесть новых смертельных случаев

Количество новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 снижается второй день подряд, заражение подтверждено у 1749 человек. Об этом заявила Национальная комиссия здравоохранения Китая, сообщает Reuters.

Всего на 19 февраля выявлено 75 199 случаев заражения болезнью, 2010 человек умерли, 14 532 - выздоровели. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

За пределами Китая подтверждено шесть новых смертельных случаев, включая один в Гонконге.

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Наибольшее количество заболевших вне материкового Китая находится на круизном лайнере Diamond Princess в Японии: там зафиксировано 540 заболевших. В то же время, более 500 пассажиров должны покинуть лайнер, находящийся в карантине с 3 февраля, сообщает местное телевидение.

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