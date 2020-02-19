Под Львовом неизвестные заблокировали въезд в госпиталь: видео

В Винниках Львовской области неизвестные, которые называют себя местными жителями, перекрыли въезд на территорию госпиталя из-за непроверенной информации о том, что туда могут привезти эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Об этом сообщает Zaxid.net.

Въезд в госпиталь люди перекрыли автомобильными шинами.

По информации издания, паника среди жителей Винников началась сегодня утром, когда из госпиталя стали эвакуировать пациентов.

При этом гендиректор госпиталя Максим Прикупенко заявил, что это были учения. "Около восьми утра в ЛОГА решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС было принято решение провести у нас симуляционные учения по вероятному переводу пациентов из госпиталя в другие лечебные учреждения", - сказал он.

Прикупенко не подтвердил, что люди, которые прибудут завтра из Уханя в Украину, будут размещены в госпитале Винников. Наоборот, он заявил, что, по его информации, их повезут в другое место.

Тем не менее, по словам директора, часть пациентов госпиталя выписаны, остальные переведены в другие больницы области и города.

В сети Facebook журналистка Наталья Волосацкая опубликовала видео, на котором люди, которые заблокировали въезд в госпиталь, отказываются кого-либо впускать или выпускать.