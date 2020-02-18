Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Все эвакуированные из Уханя будут помещены в обсервацию - МИД

Все эвакуированные из Уханя будут помещены в обсервацию - МИД - Фото
Андрей Заяц (скриншот видео Громадське радіо)
18.02.2020, 18:46

Из китайского Уханя, помимо 49 украинцев, будут эвакуированы около 25 иностранцев. Все они на две недели будут помещены под медицинское наблюдение

Вместе с украинцами из китайского города Ухань будут эвакуированы граждане девяти стран - до 25 человек. По прилете в Украину все они будут на две недели помещены под медицинское наблюдение. Об этом сегодня на брифинге сообщил госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц.

По его словам, к Украине обратились с просьбой эвакуировать своих граждан из Уханя правительства Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Эквадора и Испании.

Заяц отметил, что ранее международные партнеры помогали в эвакуации украинцев, например, из Сирии.

По данным МИД, на борт возьмут 49 украинцев, а также есть возможность перевезти до 25 иностранцев. Вообщещ в Ухани находятся 84 украинца, однако согласились на эвакуацию только 49.

Все приехавшие из Уханя проведут минимум две недели в обсервации. Самолет за ними вылетает сегодня ночью, а возвращение планируется 20 февраля около 8:00.

Где именно будет размещаться обсервация, представитель МИД не сообщил. В Минздраве также избегают ответа на этот вопрос. Всего в обсервацию будут помещены около ста человек, в том числе экипаж самолета, который будет их перевозить.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая добавила, что условия эвакуации животных украинская сторона обеспечить не может, поэтому речь идет только о транспортировке людей.

Львовский аэропорт подтвердил ТСН, что самолет, на котором с эвакуированными из Уханя людьми приземлится именно у них.

Автобусы с эвакуированными будут сопровождать правоохранители.

По данным источников ТСН, их могут разместить где-то во Львовской области.

Обсервация - медицинское наблюдение в течение определенного срока за изолированными в специальном помещении здоровыми людьми, которые могли иметь контакт с заболевшими карантинными болезнями.
  • Сегодня на въезде в Микулинцы Тернопольской области местные жители организовали блокпосты, чтобы не допустить размещения в санатории "Медоборы" эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Депутаты Микулинецкого сельсовета обратились к президенту с категорическим протестом против размещения украинцев в "Медоборах".
  • Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил ,что вокруг территории базы, на которой будут размещены украинцы и иностранные граждане, эвакуированные из Уханя, будут введены усиленные меры безопасности.
  • LIGA.net ведет хронику коронавируса: читайте все новости в одном месте.

Еще по теме
Напишите нам
эвакуация ухань коронавирус обсервация
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 