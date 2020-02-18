Все эвакуированные из Уханя будут помещены в обсервацию - МИД

Андрей Заяц (скриншот видео Громадське радіо)

Вместе с украинцами из китайского города Ухань будут эвакуированы граждане девяти стран - до 25 человек. По прилете в Украину все они будут на две недели помещены под медицинское наблюдение. Об этом сегодня на брифинге сообщил госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц.

По его словам, к Украине обратились с просьбой эвакуировать своих граждан из Уханя правительства Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Эквадора и Испании.

Заяц отметил, что ранее международные партнеры помогали в эвакуации украинцев, например, из Сирии.

По данным МИД, на борт возьмут 49 украинцев, а также есть возможность перевезти до 25 иностранцев. Вообщещ в Ухани находятся 84 украинца, однако согласились на эвакуацию только 49.

Все приехавшие из Уханя проведут минимум две недели в обсервации. Самолет за ними вылетает сегодня ночью, а возвращение планируется 20 февраля около 8:00.

Где именно будет размещаться обсервация, представитель МИД не сообщил. В Минздраве также избегают ответа на этот вопрос. Всего в обсервацию будут помещены около ста человек, в том числе экипаж самолета, который будет их перевозить.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая добавила, что условия эвакуации животных украинская сторона обеспечить не может, поэтому речь идет только о транспортировке людей.

Львовский аэропорт подтвердил ТСН, что самолет, на котором с эвакуированными из Уханя людьми приземлится именно у них.

Автобусы с эвакуированными будут сопровождать правоохранители.

По данным источников ТСН, их могут разместить где-то во Львовской области.

Обсервация - медицинское наблюдение в течение определенного срока за изолированными в специальном помещении здоровыми людьми, которые могли иметь контакт с заболевшими карантинными болезнями.