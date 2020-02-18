В Микулинцах против украинцев из Уханя поставили блокпосты: видео

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Жители поселка в Тернопольской области, где планируют разместить часть эвакуировланных из Китая украинцев, выступили категорически против этого

На въезде в Микулинцы Тернопольской области местные жители организовали блокпосты, чтобы не допустить размещения в санатории "Медоборы" эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Депутаты Микулинецкого сельсовета обратились к президенту с категорическим протестом против размещения украинцев в "Медоборах".

Информацию о том, что эвакуированных из Уханя планируют разместить именно в "Медоборах", подтвердил руководитель санатория Василий Мартынюк. Об этом сообщает местное издание 20 минут.

Сегодня утром в Микулинцах на центральной площади состоялся митинг. По данным полиции, на нем собрались примерно 300 человек. Они высказались категорически против того, чтобы украинцев из Уханя привезли на карантин в "Медоборы". Они утверждают, что заведение якобы не приспособлено для таких целей, сообщает 0352.ua.

Директор санатория Мартынюк и врач-инфекционист высшей категории, доктор медицинских наук Василий Копча пытались успокоить людей, отмечая, что их опасения безосновательны. Однако это не возымело эффекта, и Мартынюк согласился выступить против размещения украинцев в санатории.

Тем временем на въезде в Микулинцы местные жители организовали блокпосты, чтобы не допустить проезда эвакуированных украинцев.

"Мы готовы стоять здесь не только день, но и ночью. Мы не допустим, чтобы, не дай бог, заболели наши дети или родные", - приводит 20 минут слова одного из протестующих.

Позже собралось заседание Микулинецкого сельсовета, на котором депутаты приняли обращение к центральной исполнительной власти, включая президента Владимира Зеленского, в котором высказали свое категорическое несогласие с размещением эсакуированных из Китая украинцев в санатории "Медоборы", аргументируя свою позицию тем, что заведение якобы "не приспособлено к такой чрезвычайной ситуации".

"Мы не можем допустить такой ситуации, так как она представляет угрозу здоровью и жизни граждан, а также окружающей среде", - говорится в обращении депутатов.

О какой именно угрозе для окружающей среды от коронавируса идет речь, микулинецкие депутаты не уточнили.

Полиция Тернопольской области пока никак не прокомментировала ситуацию.

По информации МИД, самолет с украинцами прилетит из Уханя утром 20 февраля.

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Теги: Тернополь, ухань, коронавирус, медоборы, микулинцы
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