Эвакуация из Уханя. На борт не пустят пассажиров с симптомами ОРЗ

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В Минздраве призывают не паниковать: из китайского города Ухань, ставшего очагом распространения коронавируса COVID-19, Украина эвакуирует только здоровых людей. Об этом сегодня на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, на борт не пустят людей с симптомами острой респираторной болезни: "Это общемировая практика эвакуации из карантинных зон".

Будут вывезены 49 украинцев и "до 25 иностранных граждан". Рейс из Уханя будет сопровождать команда медицины катастроф, она же и будет наблюдать за эвакуируемыми в дальнейшем. Зоны в самолете разграничены так, чтобы исключить возможность инфицирования пассажиров, если вдруг у кого-то проявятся признаки заболевания.

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"Поэтому паниковать не нужно, мы привозим в Украину здоровых людей, но дополнительно устанавливаем за ними медико-санитарное наблюдение", - подчеркнул Ляшко, добавив, что прибывшие проведут без внешних контактов как минимум 14 суток.

Для них подготовлены два учреждения: основное и резервное, называть которые Ляшко не стал. Он отказался отвечать на вопрос, идет ли речь о санатории "Шкло" во Львовской области и "Пролисок" в Киевской области.