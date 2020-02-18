Радуцкий: Базу украинцев из Уханя закроют двойным кольцом охраны

Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Вокруг территории базы, на которой будут размещены украинцы и иностранные граждане, эвакуированные из Уханя, будут введены усиленные меры безопасности. Об этом сообщил в Facebook председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции партии Слуга народа Михаил Радуцкий.

Он отметил, что создадут двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране территории будут круглосуточно привлечены 47 правоохранителей - 30 полицейских и 17 военнослужащих Нацгвардии.

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