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Размещение украинцев из Уханя возможно в одном из четырех городов

Размещение украинцев из Уханя возможно в одном из четырех городов - Фото
Фото: ЕРА
19.02.2020, 18:27

Рядом с каждой базой обсервации находится инфекционная больница, и в случае наличия симптомов люди будут перемещены в эту больницу

Место обсервации эвакуированных из Уханя граждан держится в секрете, размещение возможно в одном из четырех городов. Об этом сегодня на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль.

"Есть четыре места дислокации. Учитывая разные настроения, которые мы можем наблюдать, эти места не разглашаются. Все четыре места готовы к приему граждан и иностранцев", - сказал он.

Коваль уточнил, что эти четыре возможные обсервации находятся в разных городах. Рядом с каждой из них находится инфекционная больница, и в случае наличия симптомов люди будут перемещены в эту больницу. При этом срок обсервации для остальных будет продлен еще на 14 дней.

"Панические настроения, которые наблюдаются в информпространстве, раздуваются в первую очередь теми, кто заинтересован в распространении этих мифов", - сказал он, подчеркнув, что приняты все меры, чтобы предотвратить попадание коронавируса в Украину.

Госсекретарь МИД Андрей Заяц сообщил, что на посадку явились "все 48 граждан Украины, которые были внесены в списки", а также 29 иностранцев. 

В числе иностранцев: восемь граждан Аргентины, пять - Доминиканской республики, пять - Эквадора, четыре - Сальвадора, два - Казахстана, два - Коста-Рики, по одному из Израиля, Черногории и Панамы. При этом граждане Казахстана сойдут во время технической посадки самолета в Алматы. 

В данный момент они прошли уже два из трех санитарных кордонов перед посадкой, заболевших нет.

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коронавирус эвакуация COVID-19 минздрав
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