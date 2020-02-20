Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Эвакуированных из Уханя поселят на военной базе в Полтавской области

Эвакуированных из Уханя поселят на военной базе в Полтавской области - Фото
Самолет из Уханя уже в Киеве (фото - агентство Радио Свобода)
20.02.2020, 10:11

Все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы, успокоили в МВД

Эвакуированных из китайского города Ухань граждан после прибытия в международный аэропорт Харькова спецтранспортом ГСЧС в сопровождении и под охраной полиции доставят в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Об этом сообщили в МВД.

В 09:40 утра самолет сел на дозаправку в аэропорту Борисполь. Он изначально направлялся в Харьков, но по причине сильного тумана в этом городе вынужден был сделать промежуточную остановку под Киевом.

На базе НГУ будет обеспечен строгий режим санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности, подчеркнули в МВД.

"Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут пресечены в соответствии с требованиями закона и решения правительственного штаба", - предостерегли силовики.

Новость дополняется...

Еще по теме
Напишите нам
коронавирус вирус COVID-19 Новые Санжары военная база эвакуация
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 