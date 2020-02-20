Эвакуированных из Уханя поселят на военной базе в Полтавской области

Эвакуированных из китайского города Ухань граждан после прибытия в международный аэропорт Харькова спецтранспортом ГСЧС в сопровождении и под охраной полиции доставят в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Об этом сообщили в МВД.
В 09:40 утра самолет сел на дозаправку в аэропорту Борисполь. Он изначально направлялся в Харьков, но по причине сильного тумана в этом городе вынужден был сделать промежуточную остановку под Киевом.
На базе НГУ будет обеспечен строгий режим санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности, подчеркнули в МВД.
"Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут пресечены в соответствии с требованиями закона и решения правительственного штаба", - предостерегли силовики.
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