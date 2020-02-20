Борт с эвакуированными из Уханя сел в Борисполе на дозаправку: улетит в Харьков

Самолет из Уханя уже в Киеве (фото - агентство Радио Свобода)

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Пассажирский самолет авиакомпании SkyUp, который летал в китайский Ухань - очаг вспышки коронавируса COVID-19 – за проживающими и работающими там украинцами, а также за иностранными гражданами, приземлился в аэропорту Борисполь под Киевом. Это видно по данным сайта Flightradar24, позднее фото севшего борта опубликовало Радио Свобода.

Посадка произведена примерно в 09:40 утра.

Фото: facebook.com/olya.komarova

Самолет приземлился в Борисполе на дозаправку, уточнили позднее в МВД, после чего он вылетит в международный аэропорт Харьков.

Эвакуированы граждане без признаков инфицирования COVID-19. По данным экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровые и могут продолжать полет.

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В самолете - 48 граждан Украины и 27 иностранцев. Прибывших на 14 дней поместят под наблюдение в изолированный объект, какой - не сообщается.

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