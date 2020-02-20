Вспышка в Южной Корее: зараженный разнес коронавирус на религиозных собраниях

Транспортировка пациента с подозрением на COVID-19 в Тэгу (фото - ЕРА)

Посещение зараженным человеком религиозных служб в крупном южнокорейском городе Тэгу стало причиной новой вспышки заболевания коронавирусом COVID-19 в стране. Об этом сообщили в Корейских центрах по контролю и профилактике заболеваний, пишет Reuters.

Из новых случаев 23 оказались связаны со службами в одной из церквей Синчхонджи - местного религиозного движения, основанного Ли Ман Хи, которого прихожане считают "мессией". Вскоре этот филиал церкви закрыли.

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Вирусологи назвали это "мероприятием супер-распространения" патогена.

СПРАВКА. Тэгу - четвертый по величине город в Южной Корее, большой транспортный узел, одна из остановок транскорейской высокоскоростной ж/д магистрали, международный аэропорт. Там расположены три американские военные базы.

Таким образом, теперь Южная Корея делит второе место по числу заболевших вместе с Японией и Сингапуром (в этих двух странах - по 84 случая); больше только в Китае – 74 576 человек на утро 20 февраля.

Вспышка побудила власти страны призвать жителей Тэгу оставаться дома.

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