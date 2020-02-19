Сюр. В РФ против коронавируса вышли казачьи "прививочные патрули"

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В российском Екатеринбурге донские казаки создали "прививочные патрули" – задерживают людей азиатского происхождения, а также "всех, кто чихает", после чего с неизвестной целью отводят их в поликлинику. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

Сайт опубликовал эту новость с заголовком "В Екатеринбурге казаки проверят на коронавирус работников рынка". Далее российские "журналисты" объясняют, что под работниками рынка имеются в виду "мигранты из азиатских стран". При этом они не уточняют уровень компетенции казаков в вирусологии и не объясняют, почему патрули называются "прививочными".

"Атаман" Геннадий Ковалев рассказал: "Патруль выходит по понедельникам и пятницам с 18:00 до 20:00 в микрорайоне 7 Ключей. Ходят, смотрят на людей китайской принадлежности и на всех, кто чихает, обращают внимание, предлагают пройти в поликлинику в сопровождении патруля, но в добровольном порядке, ведь по одному виду человека не скажешь, что он вирусом болеет. Напоминают и рекомендуют проходить проверки".

Российский ресурс не уточняет, есть ли у екатеринбургских поликлиник возможности для выявления коронавируса.

"Атаман" при этом сообщил, что аналогичные патрули вышли на улицы российской Рязани.