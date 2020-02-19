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В Ашхабаде приказали убивать кошек из-за коронавируса - СМИ

В Ашхабаде приказали убивать кошек из-за коронавируса - СМИ - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
19.02.2020, 11:08

Наряду с отловом животных уничтожают отравой, которую разбрасывают дворники

В столице Туркменистана Ашхабаде под предлогом борьбы с коронавирусом приказали уничтожать домашних и бродячих кошек, а также бродячих животных. Об этом пишет Радио Азатлык.

Корреспондент Радио Азатлык сообщил, что в одном из районов столицы представителям домоуправлений и коммунальных служб объявили, что "есть приказ уничтожить" всех оставшихся уличных, а также домашних кошек, так как "они являются разносчиками коронавируса". Азатлыку пока не удалось получить комментарий в администрации Багтыярлыкского этрапа (района Ашхабада), а также выяснить, были ли аналогичные указания в администрациях других этрапов столицы.

Отлов кошек и собак в Ашхабаде осуществляют сотрудники городских коммунальных служб, домоуправлений, а также спецслужбы. Наряду с отловом животных уничтожают в том числе отравой, которую разбрасывают дворники и сотрудники коммунальных служб.

Кроме того, по словам зоозащитников из Ашхабада, отлов животных в Ашхабаде превратился для некоторых в источник для наживы: украденных породистых кошек и собак работники коммунальных служб и сами живодеры предлагают выкупить зоозащитникам, ставки выкупа - от 50 до 150 манат (примерно 350-1 000 грн) за особь. Кроме того, "налажена продажа собак, как правило, алабаев, на мясо и жир отсидевшим уголовникам, массово зараженным в тюрьмах туберкулезом".

Ашхабадские власти тему отлова бездомных животных официально не комментируют.

  • По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время нет доказательств того, что штамм коронавируса может передаваться домашним животным.
  • Количество новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 снижается второй день подряд, заражение подтверждено у 1 749 человек.

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бездомные животные туркменистан коронавирус COVID-19 ашхабад
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