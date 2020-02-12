Как китайцы "защищают" питомцев от коронавируса: яркие фото

Китайские владельцы кошек и собак пытаются с помощью подручных средств "уберечь" любимцев от заражения коронавирусом. Об этом пишет Daily Mail.

Китайские владельцы домашних животных рассказывают в социальных сетях, как они защищают своих питомцев, опасаясь, что животные могут заразиться коронавирусом. Используются защитные маски для лица, а также различные повседневные предметы, включая пластиковые пакеты и простыни, бумажные стаканчики и даже носки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время нет доказательств того, что штамм коронавируса может передаваться домашним животным.

Все фото: китайская соцсеть Weibo

В результате вспышки нового штамма коронавируса во всем мире заразились 45 182 человека, из них погибли 1115, 4820 - выздоровели.

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