Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский просит прекратить протесты против эвакуированных и быть человечнее

Зеленский просит прекратить протесты против эвакуированных и быть человечнее - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
20.02.2020, 11:05

В качестве примера "человеческого отношения" к согражданам, которых родина вывезла из опасной зоны, президент привел Францию и Казахстан

Президент Владимир Зеленский призвал граждан прекратить протесты против размещения на медицинских объектах в Украине эвакуированных из китайского Уханя сограждан, и быть человечными. Об этом он написал у себя в Facebook.

Глава государства попросил не забывать о том, "что все мы люди и все мы - украинцы", а также привел в пример отношение людей в других странах к согражданам, которых вывезли из зоны поражения вирусом COVID-19.

"Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома. К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией", - посетовал Зеленский.

Смотрите видео: Под Тернополем устроили молебен: боятся эвакуированных

Президент также заявил, что медцентр НГУ в Полтавской области, где на две недели разместят под наблюдение украинцев из Уханя, будет в этот период "наверное, самым охраняемым объектом в стране".

  • 18 февраля в Микулинцах Тернопольской области местные жители поставили блокпосты, чтобы не допустить эвакуированных в санаторий "Медоборы".
  • 19 февраля в Винниках Львовской области перекрыли въезд в госпиталь из-за "информации" о том, что туда могут привезти эвакуированных.

Читайте также: Китайские медики обнародовали показатель летальности COVID-19

Еще по теме
Напишите нам
медцентр эвакуация вирус COVID-19 Новые Санжары коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 