Зеленский просит прекратить протесты против эвакуированных и быть человечнее

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский призвал граждан прекратить протесты против размещения на медицинских объектах в Украине эвакуированных из китайского Уханя сограждан, и быть человечными. Об этом он написал у себя в Facebook.

Глава государства попросил не забывать о том, "что все мы люди и все мы - украинцы", а также привел в пример отношение людей в других странах к согражданам, которых вывезли из зоны поражения вирусом COVID-19.

"Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома. К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией", - посетовал Зеленский.

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Президент также заявил, что медцентр НГУ в Полтавской области, где на две недели разместят под наблюдение украинцев из Уханя, будет в этот период "наверное, самым охраняемым объектом в стране".

эвакуированных в санаторий "Медоборы". 18 февраля в Микулинцах Тернопольской области местные жители поставили блокпосты , чтобы не допуститьв санаторий "Медоборы".

19 февраля в Винниках Львовской области перекрыли въезд в госпиталь из-за "информации" о том, что туда могут привезти эвакуированных.

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