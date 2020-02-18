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Китайские медики обнародовали показатель летальности COVID-19

Китайские медики обнародовали показатель летальности COVID-19 - Фото
Фото: Alex Plavevski/ЕРА
18.02.2020, 09:54

По данным медиков, смертность от нового вируса - чуть выше 2%. Сегодня начинается эвакуация украинцев из эпицентра вспышки COVID-19 в китайском Ухане.

Китай опубликовал результаты самого масштабного исследования о заболеваемости коронавирусом COVID-19, использовав данные более чем 72 000 записей о пациентах. Летальность - около 2,3%, причем из 1023 исследованных смертей большинство зафиксировано среди людей от 60 лет и старше, либо же у людей с сопутствующими заболеваниями. Доклад размещен на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Среди подтвержденных случаев 81% был легким, причем подавляющее большинство - до 87% - таких случаев были у людей в возрасте от 30 до 79 лет.

Смотрите фото: Вот он. Коронавирус COVID-19 показали под микроскопом

Однако 14% случаев были тяжелыми - с пневмонией и сильной одышкой. Еще у 5% - критическая тяжесть заболевания с дыхательной недостаточностью, септическим шоком и полиорганной недостаточностью.

По данным китайцев, за время вспышки COVID-19 были инфицированы 1716 работников здравоохранения, пятеро умерли.

Из общего количества исследованных случаев почти 45 000 были лабораторно подтверждены, около 16 000 - подозрительные/предполагаемые, 10 567 - клинически диагностированы, а 889 случаев - бессимптомные.

Медики утверждают, что 23-26 января эпидемия достигла своего пика и кривая заболеваемости начала снижаться.

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