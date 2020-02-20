Под Тернополем устроили молебен: боятся привоза эвакуированных из Уханя – видео

На въезде в санаторий "Медоборы" в пригороде Тернополя местные жители устроили молебен против вероятного, по их мнению, размещения там на наблюдение эвакуированных из очага коронавирусной инфекции Уханя украинцев. Видео показал местный ресурс Файне місто.

На "блокпостах" на подъезде к санаторию вчера вечером собрались сотни людей из Микулинцев, Конотоповки и других окрестных сел.

Как пишет ресурс, местные жители "настроены решительно" и собирались дежурить всю ночь, "чтобы защитить семью от коронавируса".

Ранее сегодня власти Южной Кореи сообщили, что зараженный прихожанин одной из церквей разнес COVID-19 на религиозных собраниях.