В поселке, куда везут эвакуированных из Уханя, столкновения с полицией – видео

Протесты в Новых Санжарах (Фото: пресс-служба полиции Полтавской области)

В поселке Новые Санжары Полтавской области, в котором планируют разместить эвакуированных из Уханя (эпицентр вспышки коронавируса COVID-19) украинцев и граждан других государств, произошли столкновения местного населения и полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Сообщается, что группа людей заблокировала дорогу регионального значения. При попытке полицейских разблокировать трассу, начались столкновения.

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Десятерым наиболее агрессивным участникам конфликта правоохранители разъяснили юридические последствия такого поведения и провели с ними перевентивные беседы.

На опубликованных в соцсетях роликах на фоне знака въезда в Новые Санжары видно большое количество полицейских, техники и БТР.

Глава областной полиции Иван Вигивский заверяет, что все попытки правонарушений будут прекращены.

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