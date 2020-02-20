Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В поселке, куда везут эвакуированных из Уханя, столкновения с полицией – видео

В поселке, куда везут эвакуированных из Уханя, столкновения с полицией – видео - Фото
Протесты в Новых Санжарах (Фото: пресс-служба полиции Полтавской области)
20.02.2020, 10:44

Жители Новых Санжар заблокировали дорогу, после чего возник конфликт с полицией

В поселке Новые Санжары Полтавской области, в котором планируют разместить эвакуированных из Уханя (эпицентр вспышки коронавируса COVID-19) украинцев и граждан других государств, произошли столкновения местного населения и полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Сообщается, что группа людей заблокировала дорогу регионального значения. При попытке полицейских разблокировать трассу, начались столкновения.

Читайте также: Число новых случае заражения коронавирусом в Китае сократилось вчетверо

Десятерым наиболее агрессивным участникам конфликта правоохранители разъяснили юридические последствия такого поведения и провели с ними перевентивные беседы.

На опубликованных в соцсетях роликах на фоне знака въезда в Новые Санжары видно большое количество полицейских, техники и БТР.

Глава областной полиции Иван Вигивский заверяет, что все попытки правонарушений будут прекращены. 

Смотрите также: Под Тернополем устроили молебен: боятся привоза эвакуированных из Уханя – видео

Видео - ХС • Харьков/Facebook

Еще по теме
Напишите нам
полиция эвакуация столкновения коронавирус COVID-19 Новые Санжары
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 