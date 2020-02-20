Число новых случае заражения коронавирусом в Китае сократилось вчетверо

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Число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Китае существенно снизилось, сообщает DW со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

За прошедшие сутки в Китае выявлено 394 новых случая заражения, в то время как вчера сообщалось о 1749 новых случаях.

В комиссии спад объясняют изменением метода диагностики инфекции.

Всего на утро 20 февраля в мире было зафиксировано 75 727 заболевших, 2128 человек погибли от инфекции, выздоровели 16 446 пациентов.

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