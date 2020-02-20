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Самолет с эвакуированными из Уханя час кружил над Украиной, летит к Киеву: трек

Самолет с эвакуированными из Уханя час кружил над Украиной, летит к Киеву: трек - Фото
Самолет в Ухане (фото - пресс-служба МИД)
20.02.2020, 09:05

В Харькове, куда первоначально летел борт авиакомпании SkyUp, сегодня с утра сильный туман

Пассажирский самолет с эвакуированными из китайского города Ухань более часа находится в воздухе над Украиной. Boeing 737 долго кружил над точкой посередине линии Днепр-Харьков, но около 09:00 направился в сторону Киева, в 09:10 пролетев над Полтавой. Это видно по треку на сайте отслеживания полетов FlightRadar24.

Борт первоначально летел в направлении Харькова. Около 08:00 на полпути между Днепром и Харьковом самолет рейса PQ7302 развернулся и примерно час летал по овалу около Краснограда.

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На борту - 48 граждан Украины и 27 иностранцев. На борт не пустили четырех, в том числе девушку - она отказалась лететь без собаки.

В Харькове, как сообщает наш местный корреспондент, сегодня сильный туман:

Как пишет ВВС News Україна, в Харькове в аэропорту с утра дежурили медики, работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полиция.

Судя по данным трекера, прибытие борта в аэропорт Борисполь ожидается примерно в 09:42.

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