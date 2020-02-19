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В Китай вылетел спецрейс для эвакуации украинцев – видео

В Китай вылетел спецрейс для эвакуации украинцев – видео - Фото
Фото: depositphotos.com
19.02.2020, 11:09

В МОЗ говорят, что в Украине есть "три безопасных места", куда поместят для обсервации эвакуированных из эпицентра вспышки коронавируса

Самолет, на котором украинских граждан и до 25 иностранных граждан иностранных государств будут эвакуировать из изолированного китайского города Ухань, вылетел в Китай из аэропорта Борисполя. Видео взлета опубликовал премьер-министр Алексей Гончарук в Twitter.

Лайнер прибудет в КНР в 22 часа по местному времени.

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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на брифинге перед отправлением спецрейса сообщила, что привезут лишь людей, у которых нет симптомов заражения ОРЗ новым штаммом коронавируса COVID-19. После прилета их изолируют для наблюдения - обсервации. Где будут находиться эвакуированные, она не уточнила, лишь сказав, что в Украине выбрали "три безопасных места".

Рейс вернется в Борисполь 20 февраля около 8 часов утра. После приземления борт продезинфицируют. 

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