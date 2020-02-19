В Китай вылетел спецрейс для эвакуации украинцев – видео

Фото: depositphotos.com

Самолет, на котором украинских граждан и до 25 иностранных граждан иностранных государств будут эвакуировать из изолированного китайского города Ухань, вылетел в Китай из аэропорта Борисполя. Видео взлета опубликовал премьер-министр Алексей Гончарук в Twitter.

Лайнер прибудет в КНР в 22 часа по местному времени.

Читайте также: "Все становится хуже и хуже". Украинцы в Ухане записали видео

Літак для евакуації українців вилетів до Китаю.



Літак спеціального рейсу, на якому евакуюватимуть громадян України та іноземних держав із міста Ухань у Китаї, — вилетів із аеропорту Бориспіль.



Згідно з планом, літак прибуде до міста Ухань 19 лютого о 22:00 за місцевим часом. pic.twitter.com/3aJiNyp3hC — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) February 19, 2020

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на брифинге перед отправлением спецрейса сообщила, что привезут лишь людей, у которых нет симптомов заражения ОРЗ новым штаммом коронавируса COVID-19. После прилета их изолируют для наблюдения - обсервации. Где будут находиться эвакуированные, она не уточнила, лишь сказав, что в Украине выбрали "три безопасных места".

Рейс вернется в Борисполь 20 февраля около 8 часов утра. После приземления борт продезинфицируют.

Читайте также: Пассажиры начали покидать лайнер, попавший в карантин в Японии