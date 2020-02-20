Зеленский об эвакуированных: Медцентр будет самым охраняемым объектом в стране

Фото: пресс-служба президента

В медцентре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, куда на две недели привезут под наблюдение эвакуированных из Китая граждан, будут беспрецедентные меры безопасности - как медицинские, так и по части охраны объекта. Об этом у себя в Facebook написал президент Владимир Зеленский.

По его словам, объект НГУ полностью изолируют и переведут на строгий режим "бактериологической безопасности", которой, добавил он, "нет".

Фото: Telegram премьер-министра

"В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента", - отметил он.

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