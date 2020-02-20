Самолет с эвакуированными из Уханя людьми прибыл в Харьков - видео

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Рейс приземлился в Харькове, теперь пассажиров должны отправить в поселок Новые Санжары Полтавской области, где они будут находиться на обсервации

Спецрейс, который эвакуировал из эпицентра вспышки коронавируса COVID-19 украинцев и граждан нескольких других государств, приземлился в международном аэропорту Харькова. Об этом сообщает UA:Харків с места событий.

Как сообщала ранее авиакомпания SkyUP, которая выполняет перелет, пассажиры пройдут паспортный и таможенный контроль у трапа, не заходя в терминал. Затем борт продезинфицируют.

После этих процедур эвакуированные отправятся в медцентр Нацгвардии в поселке Новые Санжары Полтавской области, где две недели пробудут под наблюдением медиков.

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Теги: самолет, эвакуация, аэропорт харьков, ухань, коронавирус, COVID-19
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