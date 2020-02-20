Эвакуация украинцев из Уханя. Журналист на борту самолета рассказал подробности

Эвакуированные из китайского города Ухань пассажиры находятся в хвостовой части самолета, они все в масках, с температурой нет никого. Об этом сообщил у себя в Facebook журналист телеканала Украина 24 Александр Махов.
Он единственный украинский журналист, который находится на борту самолета. Махов подписал документ о согласии на изоляцию.
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Фото: facebook.com/Олександр Махов
"Медики все контролируют. Уставшие, конечно. Более суток никто не спит. Документы уже подписаны на обсервацию", - отметил Махов.
Он уточнил, что на борту находятся трое детей, одна семья: папа, мама, сын.
"Девушку Анастасию с собакой Мишель на борту мы не видели. Все уставшие, самолет долго кружил над Харьковом, и это отражается на состоянии людей", - добавил журналист, передает Украина 24.
По его словам, самолет поделен пополам: в одной части экипаж, медики, и он, затем буферная зона, чтобы ее пройти - нужно одевать специальный костюм, очки, респираторы.
Журналист добавил, что "организовано все на высшем уровне, три экипажа обслуживают рейс".
ОБНОВЛЕНО на 12:51. "Здесь весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов. Бортпроводник, пилоты и медики - все добровольцы, полетели забирать своих. Потому, что Украина своих не бросает", - сообщил Махов, показав фото.
Александр Махов (фото - facebook.com/Олександр Махов)