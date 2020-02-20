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Эвакуация украинцев из Уханя. Журналист на борту самолета рассказал подробности

Эвакуация украинцев из Уханя. Журналист на борту самолета рассказал подробности - Фото
Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами (Фото: Николай Анацкий/пресс-служба МВД)
20.02.2020, 11:40

По словам Александра Махова, в салоне среди пассажиров - трое детей. Все в порядке, говорит он.

обновлено

Эвакуированные из китайского города Ухань пассажиры находятся в хвостовой части самолета, они все в масках, с температурой нет никого. Об этом сообщил у себя в Facebook журналист телеканала Украина 24 Александр Махов.

Он единственный украинский журналист, который находится на борту самолета. Махов подписал документ о согласии на изоляцию.

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Фото: facebook.com/Олександр Махов

"Медики все контролируют. Уставшие, конечно. Более суток никто не спит. Документы уже подписаны на обсервацию", - отметил Махов.

Он уточнил, что на борту находятся трое детей, одна семья: папа, мама, сын.

"Девушку Анастасию с собакой Мишель на борту мы не видели. Все уставшие, самолет долго кружил над Харьковом, и это отражается на состоянии людей", - добавил журналист, передает Украина 24.

По его словам, самолет поделен пополам: в одной части экипаж, медики, и он, затем буферная зона, чтобы  ее пройти - нужно одевать специальный костюм, очки, респираторы.

Журналист добавил, что "организовано все на высшем уровне, три экипажа обслуживают рейс".

ОБНОВЛЕНО на 12:51. "Здесь весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов. Бортпроводник, пилоты и медики - все добровольцы, полетели забирать своих. Потому, что Украина своих не бросает", - сообщил Махов, показав фото.

Александр Махов (фото - facebook.com/Олександр Махов)

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самолет ухань Александр Махов
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