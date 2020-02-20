Скалецкая: Фейки о коронавирусе в Украине - это информатака на Минздрав

Зоряна Скалецкая (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая считает, что фейки о коронавирусе, выявленном в Украине, являются информационной атакой на Минздрав. Об этом она написала в Facebook.

По ее мнению, паника, которая распространяется в украинском обществе в связи с эвакуацией из Китая граждан Украины, создается искусственно. Далее в качестве примера Скалецкая привела ложную информацию о том, что якобы в Украине выявлены случаи заражения коронавирусом, распространенную от имени Минздрава и Центра общественного здоровья сегодня утром.

Министр обратилась к председателю СБУ с просьбой отреагировать на эти случаи.

19 февраля в Ухань отправился спецрейс для эвакуации украинцев и граждан других государств. Сегодня самолет приземлился в Харькове.

В поселке Новые Санжары Полтавской области, в котором планируют разместить эвакуированных из Уханя произошли столкновения местного населения и полиции. столкновения.

столкновения. На въезде в санаторий "Медоборы" в пригороде Тернополя местные жители устроили молебен против вероятного, по их мнению, размещения там эвакуированных.

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