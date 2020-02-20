Скалецкая: Фейки о коронавирусе в Украине - это информатака на Минздрав

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая считает, что фейки о коронавирусе, выявленном в Украине, являются информационной атакой на Минздрав. Об этом она написала в Facebook.
По ее мнению, паника, которая распространяется в украинском обществе в связи с эвакуацией из Китая граждан Украины, создается искусственно. Далее в качестве примера Скалецкая привела ложную информацию о том, что якобы в Украине выявлены случаи заражения коронавирусом, распространенную от имени Минздрава и Центра общественного здоровья сегодня утром.
Министр обратилась к председателю СБУ с просьбой отреагировать на эти случаи.
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