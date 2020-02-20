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Коронавирус. В Польше выписали из больниц эвакуированных из Китая

Коронавирус. В Польше выписали из больниц эвакуированных из Китая - Фото
Иллюстративное фото: Shepherd Zhou/ЕРА
20.02.2020, 13:21

В Минздраве Польши отметили, что все, кто находился на карантине, здоровы

Все 30 граждан Польши, которые находились на карантине в военном госпитале Вроцлава (юго-запад Польши) после возвращения 2 февраля из китайского города Ухань, в среду выписались из лечебного учреждения. Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, сообщает Укринформ.

"После четырехкратной проверки на наличие генетического кода вируса мы отпускаем сегодня (в среду, - ред.) домой всю группу, которая прибыла из Уханя", - отметил Шумовский.

По его словам, все, кто находился на карантине, здоровы.

Министр сообщил, что двое граждан Польши, которые на сегодняшний день находятся в Ухане, изъявили желание вернуться домой. В течение нескольких дней они вернутся в Польшу и пройдут соответствующую процедуру проверки и пребывания в карантине.

Шумовский сообщил, что этих двух граждан Польши эвакуируют из Уханя при содействии правительства Франции.

Он подчеркнул, что в Польше не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19.

На сегодняшний день в Польше более 1000 человек находятся под мониторингом со стороны санитарных служб Польши.

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