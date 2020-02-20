Коронавирус. В Польше выписали из больниц эвакуированных из Китая

Все 30 граждан Польши, которые находились на карантине в военном госпитале Вроцлава (юго-запад Польши) после возвращения 2 февраля из китайского города Ухань, в среду выписались из лечебного учреждения. Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, сообщает Укринформ.
"После четырехкратной проверки на наличие генетического кода вируса мы отпускаем сегодня (в среду, - ред.) домой всю группу, которая прибыла из Уханя", - отметил Шумовский.
По его словам, все, кто находился на карантине, здоровы.
Министр сообщил, что двое граждан Польши, которые на сегодняшний день находятся в Ухане, изъявили желание вернуться домой. В течение нескольких дней они вернутся в Польшу и пройдут соответствующую процедуру проверки и пребывания в карантине.
Шумовский сообщил, что этих двух граждан Польши эвакуируют из Уханя при содействии правительства Франции.
Он подчеркнул, что в Польше не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19.
На сегодняшний день в Польше более 1000 человек находятся под мониторингом со стороны санитарных служб Польши.