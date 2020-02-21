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Гончарук: События в Новых Санжарах – часть информационной войны против Украины

Гончарук: События в Новых Санжарах – часть информационной войны против Украины - Фото
Алексей Гончарук в Верховной Раде (Фото: пресс-служба Кабмина)
21.02.2020, 11:40

Премьер-министр Гончарук считает, что инфополе вокруг коронавируса будут продолжать раскачивать, чтобы создать панику и посеять раздор

Столкновения, которые происходили вчера в Новых Санжарах во время поселения эвакуированных из Уханя, являются частью информационной войны против Украины. Об этом сегодня в зале Верховной Рады заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Те события, которые вчера происходили, по моему мнению, являются следствием в том числе информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и изнутри, и снаружи", - сказал он нардепам.

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Гончарук считает, что провокации могут продолжатся. В качестве примера он привел тиражируемую сейчас в росСМИ историю, что украинку, которая несколько дней назад прибыла из Китая, якобы сняли на границе РФ с поезда Киев-Москва с подозрением на коронавирус.

Премьер заверил, что правительство контролирует ситуацию и поводов для паники нет.

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