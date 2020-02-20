В ПЦУ напомнили о милосердии в связи с эвакуацией украинцев из Китая

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

О милосердии и любви к ближним напомнила Православная церковь Украины в связи с эвакуацией украинцев из Китая. Обращение опубликовано в Facebook ПЦУ.

В ПЦУ отметили, что в Евангелии неоднократно говорится о милосердии и о том, что для других людей необходимо делать то же, что люди хотят для самих себя.

"Не забывайте, что Спаситель воспринимает отношение к помощи, в которой нуждается ближний, как то, что сделано (или, наоборот, не сделано) лично для Него Самого", - подчеркнули в ПЦУ.

"Пусть страх перед болезнью не затуманивает наши разум и совесть, нашу человечность", - призвали в церкви и выразили надежду, что бог сохранит общество как от болезни, так и от ненависти и отчуждения.

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