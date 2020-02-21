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Новые Санжары. Эвакуированные из Уханя показали условия проживания - видео

Новые Санжары. Эвакуированные из Уханя показали условия проживания - видео - Фото
Скриншот из видео Нацгвардии
21.02.2020, 10:59

Видео снято в первый день пребывания вывезенных из Китая украинцев в санатории МВД на территории Полтавской области

Одна из эвакуированных граждан Украины, которых привезли из китайского Уханя и поселили на 14 суток под наблюдение в медцентр Нацгвардии в Полтавской области, показала условия проживания. Александра Волкова опубликовала в Instagrim-сториз видео (осторожно, ненормативная лексика).

На кадрах видно старые кровати, мебель и двери без замка.

Тема дня: Наконец-то дома. Украина эвакуировала своих граждан из Китая

По словам женщины, душевая "бьется" электротоком.

Ранее власти утверждали, что приняли все меры подготовки к принятию эвакуированных из очага заболевания коронавирусом COVID-19 в городе Ухань.

Также Волкова показала, как проходила проверка людей из Уханя на выходе из самолета, и доставка их в Новые Санжары:

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эвакуация вирус коронавирус COVID-19 Новые Санжары
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