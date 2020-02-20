Как в Борисполе дезинфицировали самолет из Уханя – фото, видео

Cамолет, на котором эвакуировали из эпицентра вспышки коронавируса украинцев и иностранцев, дезинфицировали во время дозаправки в аэропорту Борисполя. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что были приняты все меры – "бактериологической опасности" нет.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что все пассажиры, медики и члены экипажа здоровы. Всего на борту находились 45 украинцев и 27 иностранцев.

Самолет уже приземлился в Харькове. Пассажиров доставят в закрытый медцентр Нацгвардии в поселке Новые Санжары под Полтавой, где они будут находится две недели под присмотром медиков.

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Фото: Николай Анацкий/пресс-служба МВД

Видео: Пресс-служба Офиса президента