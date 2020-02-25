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25.02.2020, 07:21

Как выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фото

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Как выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фото
Как выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фото
Как выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фотоКак выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фото

Более 10 небольших городов и поселков в Италии, где зафиксированы случаи заболевания уханьским вирусом, изолированы блокпостами карабинеров и военных

За последние несколько дней в двух итальянских провинциях - Ломбардии и Венето - произошла вспышка заболевания коронавирусом COVID-19 из Уханя (КНР). Чтобы купировать распространение патогена, власти изолируют населенные пункты и предпринимают превентивные меры в крупных городах.

Прибывшие в страну туристы проверяются медперсоналом, те, кто прилетел из Италии в свои или транзитные страны - также.

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В часы пик на станциях и в транспорте непривычно пусто, как и на основных туристических объектах Милана, Венеции и окрестных городов. Закрыт Венецианский фестиваль, по меньшей мере до 1 марта отменены все массовые мероприятия - футбольные матч, боксерские турниры, фестивали и прочие собрания людей.

С прилавков магазинов люди смели продукты и воду, чтобы иметь запас "пересидеть" вспышку вируса дома. Также во многих местах разобрали респираторные маски.

Инфекционисты вместе с полицией в оперативном режиме пытаются выяснить, как в Италию попал COVID-19.

Фото: ЕРА

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Теги: Ломбардия, Венето, италия, вирус, карантин, коронавирус, COVID-19
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