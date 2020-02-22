Секретарь СНБО: В Новых Санжарах работали профессиональные провокаторы

Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

В Новых Санжарах на протестах, которые переросли в столкновения с полицией, действовали профессиональные провокаторы из других регионов. Об этом на брифинге с места событий сообщил Секретарь совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, правоохранители осознают, что в митингах участвовали и люди, которые "не имеют к Новым Санжарам никакого отношения".

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"Эти люди являются профессионалами. Когда происходит такая ситуация, они подстрекают, а потом исчезают. Но и СБУ, и МВД понимают, о ком идет речь", - и заверил, что сейчас ситуация под контролем.

Данилов добавил, что правоохранители "отрабатывают ситуацию" с профессиональными провокаторами.

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