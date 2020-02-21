Аваков: Семерым участникам беспорядков в Санжарах сообщат о подозрении

Фото - пресс-служба МВД

Один из участников вчерашних беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области задержан, еще шестерым в ближайшее время будут предъявлены подозрения. Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" сказал глава МВД Арсен Аваков.

Ведущий попросил министра прокомментировать сегодняшнее заявление президента Владимира Зеленского о том, что у беспорядков в Санжарах были заказчики и организаторы.

"Президент интересовался этим вопросом и у СБУ, и у меня. И хотя прошло немного времени, первый анализ показывает, что да, у людей была истерика, у кого-то был испуг, у кого-то был страх, а кто-то пытался на этом греться. Имею в виду будущие парламентские выборы или даже собственные корыстные интересы", - сказал Аваков.

Он рассказал, что один из 24-х задержанных вчера в Санжарах остается в полиции. Этот человек, по словам Авакова, разогнал автомобиль и направил его в строй нацгвардейцев.

"Еще шестеро в ближайшие сутки получат от нас подозрение с предложением суду прямого ареста. Это те, кто бросил тротуарную плитку в голову полицейскому, и он в тяжелом состоянии сейчас в больнице. Это те, кто бросал камни в этот автобус… Это те, кто активно дрался с полицейскими и препятствовал их работе. Это те, кто кричал: мы вас всех сожжем. Еще были крики в адрес иностранцев", - сказал министр.

Он настаивает, что эти люди должны быть наказаны. "Если мы простим их, у нас никогда не будет порядка. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы те, кто повел себя преступно, понесли наказание", - заявил глава МВД.

По его словам, у полицейских в Санжарах не было средств нападения, только щиты. Со стороны протестовавших нет ни одного пострадавшего, сообщил министр. В то же время пострадали девятеро полицейских.

Также Аваков сообщил, что люди с акции протеста в Санжарах активно созванивались с участниками протеста в госпитале города Винники Львовской области. "Может это случайность, а может и нет", - сказал он.

Вчера в Санжарах люди, которые называли себя местными жителями, пытались не допустить проезда автобусов с эвакуированнми из Уханя. Они возводили баррикады, жгли шины и закидывали автобусы камнями. По словам людей, принимавших активное участие в протесте, они возмущены тем, что эвакуированных размещают в неподготовленных, по мнению этих людей, помещениях, и они опасаются, что коронавирус может распространиться в их городке.

Замминистра МОЗ Виктор Ляшко на месте событий убеждал протестующих, что им ничего не угрожает.

Полиция по факту беспорядков в Санжарах открыла уголовное дело. Были задержаны 24 человека, однако всех, кроме одного, уже отпустили домой.

Сегодня в МВД сообщили , что подавляющее большинство из 24 задержанных, – это местные жители и жители окрестных населенных пунктов.