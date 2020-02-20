Автобусы с украинцами из Уханя заехали в Санжары. Произошли столкновения: видео

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Автобусы с эвакуированными из китайского Уханя гражданами заехали на территорию санатория в Санжарах, несмотря на протесты местных жителей

Автобусы с эвакуированными из китайского Уханя гражданами заехали на территорию санатория в Санжарах Полтавской области. Полиция была вынуждена применить силу к людям, которые пытались не дать автобусам проехать.

Местные жители возвели посреди проезжей части баррикаду из дерева и шин, а затем подожгли ее. Полицейские силой оттеснили людей. В это время пожарные потушили баррикаду и разобрали ее, освободив дорогу для транспорта. Одного правоохранителя забрала скорая помощь.

Когда автобусы с эвакуированными украинцами проезжали мимо протестующих, они стали бросать в них камни. Как минимум, одно окно в одном из автобусов оказалось разбитым. Некоторые кричали: "Везите их в Чернобыль!".

Всего по улице проехало семь автобусов с людьми в сопровождении полиции и медиков.

Известно, что у входа в санаторий находится еще одна группа протестующих. Однако транспорт благополучно заехал на территорию учреждения.

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Теги: ухань, коронавирус, санжары
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