Автобусы с украинцами из Уханя заехали в Санжары. Произошли столкновения: видео

Автобусы с эвакуированными из китайского Уханя гражданами заехали на территорию санатория в Санжарах Полтавской области. Полиция была вынуждена применить силу к людям, которые пытались не дать автобусам проехать.
Местные жители возвели посреди проезжей части баррикаду из дерева и шин, а затем подожгли ее. Полицейские силой оттеснили людей. В это время пожарные потушили баррикаду и разобрали ее, освободив дорогу для транспорта. Одного правоохранителя забрала скорая помощь.
Когда автобусы с эвакуированными украинцами проезжали мимо протестующих, они стали бросать в них камни. Как минимум, одно окно в одном из автобусов оказалось разбитым. Некоторые кричали: "Везите их в Чернобыль!".
Всего по улице проехало семь автобусов с людьми в сопровождении полиции и медиков.
Известно, что у входа в санаторий находится еще одна группа протестующих. Однако транспорт благополучно заехал на территорию учреждения.