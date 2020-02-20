Замглавы МОЗ пытается убедить жителей Санжар, что им ничего не угрожает: видео

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко объяснил местным жителям в Санжарах Полтавской области, почему эвакуированные из Уханя граждане не представляют для них опасности.

Ляшко подчеркнул, что все эвакуированные прошли неоднократное обследование, все они здоровы.

"Это здоровые люди, которых привезли из зоны. Всех, у кого были симптомы, не выпустили даже из Китая", - сказал Ляшко.

Он также объяснил, почему власти не стали размещать приехавших из Уханя в военных госпиталях. "Вы сейчас все кричите, почему не в военные госпитали. К сожалению, в Украине продолжается война, ежедневно раненым предоставляют медпомощь", - сказал он.

На претензию в том, что эвакуированных не разместили в больницах, Ляшко сказал, что сейчас в больницах много больных с гриппом, и вместе с ними нельзя размещать здоровых людей. "Нельзя здоровых людей размещать в инфекционных отделениях", - подчеркнул замминистра.

"Это сегодня вы так громко кричите. Но не дай бог возникнет ситуация, и кого-то из родни нужно будет госпитализировать, а там – здоровый человек, вы будете кричать обратное", - обратился к людям Ляшко.

Он объяснил жителям Санжар, что инфекция не передается по воздуху на расстояние больше 1,5 метра, а находящиеся в карантине люди даже не будут выходить из помещения.

"Эта инфекция не летает в воздухе так, чтобы можно было заразиться. Достаточно 1,5 метра - и все, нельзя заразиться. Эти люди не будут выходить даже на улицу", - сказал Ляшко.