Зеленский: "Дикарство" в Санжарах организовали "вирусологи в спорткостюмах"

Президент Владимир Зеленский, комментируя вчерашние события в Новых Санжарах Полтавской области, раскритиковал поведение отдельных жителей этого населенного пункта, но в то же время заявил, что у протестов были заказчики и организаторы. Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

Президент поблагодарил "абсолютное большинство" общества за слова поддержки и готовность помочь всем, вернувшимся из Уханя, и отметил, что каждый украинец должен знать, что его страна его защитит.

"Вчера кое-кто, к сожалению, забыл клятву Гиппократа", - отметил Зеленский и обратился "к тем, кто по результатам вчерашнего экзамена на единство, человечность и критическое мышление точно должен пойти на пересдачу".

Он заявил, что у беспорядков были заказчики и организаторы. "Я понимаю, что у определенной части местных жителей возникло беспокойство. Мы знаем, что кое-кто сознательно и умышленно сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этому дикарству. Заказчики и организаторы понесут ответственность", - заявил Зеленский.

"Все фото и телекамеры зафиксировали лица людей, которые организовали массовые беспорядки. Это известные миру вирусологи в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены, как уважаемые аграрии, выступающие против рынка земли", - добавил президент, однако не сказал, кто именно организовал "дикарство" и с какой целью.

Он обратился к "организаторам", отметив, что "есть моменты, когда нет интересов власти и оппозиции, а есть интересы Украины".

Президент высказал уверенность, что человеческое равнодушие "не имеет географических признаков", и большинство жителей Тернопольской и Львовской областей готовы были принять у себя эвакуированных украинцев. "Поэтому поведение отдельных врачей и жителей не может быть поводом клеймить весь регион и разъединять Украину", - убежден глава государства.

Ранее сегодня Зеленский сравнил события в Санжарах с эпохой Средневековья.